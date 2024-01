Türkei: Inflation steigt weiter auf höchsten Stand seit gut einem Jahr

ANKARA (dpa-AFX) - In der Türkei hat sich der Preisauftrieb Ende des vergangenen Jahres weiter verstärkt. Im Dezember stiegen die Verbrauchpreise im Jahresvergleich um 64,77 Prozent, wie das nationale Statistikamt am Mittwoch in Ankara mitteilte. Die Inflationsrate ist damit den zweiten Monat in Folge gestiegen und erreichte den höchsten Stand seit gut einem Jahr. Analysten hatten die Entwicklung im Schnitt in etwa erwartet.

Nachdem die Geldentwertung in der Türkei 2022 noch Werte über 80 Prozent erreicht hatte, war die Inflation im Verlauf des vergangenen Jahres spürbar gesunken. Zeitweise wurden Inflationsraten von unter 40 Prozent erreicht, bevor sich die Teuerung seit dem vergangenen Sommer wieder tendenziell verstärkte.

In den einzelnen Bereichen der türkischen Wirtschaft zeigte sich der stärkste Preisanstieg in der Gastronomie. Hier haben sich die Preise im Dezember im Jahresvergleich nahezu verdoppelt. Dagegen sind die Preise für Bekleidung und für Elektrizität mit etwa 40 Prozent im Jahresvergleich schwächer als der Durchschnitt gestiegen.

Zudem ist der Anstieg der Erzeugerpreise deutlich schwächer als der allgemeine Preisanstieg ausgefallen. Bei den Preisen, die Erzeuger für ihre Waren verlangen, meldete das Statistikamt für Dezember einen Zuwachs um 44,22 Prozent im Jahresvergleich. Die Entwicklung der Erzeugerpreise wirkt sich auch auf die Verbraucherpreise aus. Seit Mai hat die türkische Notenbank die Zinsen im Kampf gegen die sehr hohe Inflation stark angehoben. Zuletzt wurde der Leitzins im Dezember auf 42,50 Prozent erhöht.

Die türkische Lira stand nach der Veröffentlichung der Preisdaten unter leichtem Verkaufsdruck. Am Morgen wurden für einen US-Dollar 29,8 Lira und für einen Euro 32,6 Lira gezahlt.

/jkr/la/jha/