09.03.2026 13:25:39
Türkei: Nato fängt Geschoss im türkischen Luftraum ab
GAZIANTEP (dpa-AFX) - Ein aus dem Iran abgefeuertes ballistisches Geschoss ist nach Angaben des türkischen Verteidigungsministeriums im türkischen Luftraum von einem Nato-Abwehrsystem abgefangen worden. Einige Trümmer der Munition seien auf freies Gelände in Gaziantep im Süden des Landes gefallen, teilte das Ministerium auf X mit. Demnach gab es keine Toten oder Verletzten./mee/DP/stw
