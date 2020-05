Türkei startet Stromproduktion am umstrittenen Ilisu-Staudamm

ISTANBUL (dpa-AFX) - Die Türkei hat am umstrittenen Ilisu-Staudamm im Südosten des Landes mit der Stromproduktion begonnen. Die erste von sechs Turbinen sei am Dienstag in Betrieb gegangen, gab Präsident Recep Tayyip Erdogan bekannt. Bis Ende des Jahres werde das Kraftwerk seine volle Kapazität erreichen. Dann soll es jährlich 4,1 Millionen Kilowattstunden Strom produzieren und bei voller Auslastung sechs Millionen Menschen versorgen.

Der Ilisu-Staudamm am Fluss Tigris, der seit 1954 in Planung war, ist hochumstritten - unter anderem, weil die Kulturstätte Hasankeyf geflutet wurde. Nach Angaben von Umweltschützern stehen davon inzwischen 80 Prozent unter Wasser . Im Februar 2019 war eine Klage gegen die Flutung vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gescheitert./jam/DP/stw