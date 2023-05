Türkei steht vor Stichwahl - Erdogan bei 49,4 Prozent

Istanbul (Reuters) - Die Türkei steuert zunehmend auf eine Stichwahl um das Präsidentenamt zu.

Nach Auszählung von 99 Prozent der Stimmen kommt Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan auf 49,4 Prozent, wie der Leiter der Wahlbehörde, Ahmet Yener, am Montag mitteilte. Dahinter folgt demnach mit 44,96 Prozent Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu, der an Spitze eines Sechs-Parteien-Bündnisses steht. 5,2 Prozent entfielen auf den Ultranationalisten Sinan Ogan. Als Drittplatzierter wäre er bei der Stichwahl 28. Mai nicht mehr dabei. Für einen Sieg in der ersten Runde am Sonntag wäre eine absolute Mehrheit notwendig gewesen.

(Bericht von Can Sezer, Ceyda Caglayan, Ezgi Erkoyun, geschrieben von Christian Rüttger. Redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)