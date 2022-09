Türkische Automobilproduktion im August um 13 Prozent eingebrochen

Istanbul (Reuters) - Die Produktion im türkischen Automobilsektor ist im August eingebrochen.

Die Herstellung schrumpfte im Berichtsmonat verglichen mit dem Vorjahr um 13,3 Prozent auf 92.625 Fahrzeuge, wie der Auto-Verband OSD am Sonntagabend mitteilte. Die Exporte seien um 21,9 Prozent auf 64.515 Fahrzeuge gefallen. In den ersten acht Monaten nahm die Produktion um 2,3 Prozent auf 833.146 Fahrzeuge zu. Die Ausfuhren gingen in dem Zeitraum indes um 0,7 Prozent auf 591.156 Fahrzeuge zurück.

