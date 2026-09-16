16.09.2026 12:46:38

Türkische Journalistin nach LGBT-Razzien verhaftet

ANKARA (dpa-AFX) - Ein Gericht in Ankara hat gegen die türkische Journalistin Tugba Tekerek sowie sieben weitere Personen Haftbefehle erlassen. Es bestehe der Verdacht eines Verstoßes gegen das Vereinsgesetz und der Beihilfe zur Veröffentlichung obszöner Inhalte, zitierte die oppositionsnahe Nachrichtenagentur Anka das Gericht.

Tekerek und die anderen Inhaftierten waren im Rahmen der sogenannten "Meine Familie ist sicher"-Operation am vergangenen Wochenende festgenommen worden, die sich gegen zahlreiche LGBT-Vereine, Veranstaltungsorte und Aktivisten richtete. Die türkische Justiz leitete Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Vorwurfs der Prostitution und Obszönität ein. Die englische Abkürzung LGBT steht für Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transmenschen.

Freie Journalistin bei der Deutschen Welle

Tekerek arbeitet als freie Journalistin unter anderem für die türkische Ausgabe der Deutschen Welle. Bekannt ist sie unter anderem für ihre Berichterstattung über LGBT-Personen in Georgien. Die Journalistengewerkschaft der Türkei TGS forderte ihre Freilassung.

Neben ihr wurden sieben Vorstandsmitglieder der LGBT-Organisation Kaos GL festgenommen, wie die Deutsche Welle berichtete. Kaos GL ist eine der bekanntesten Organisationen, die sich in der Türkei für die Rechte von LGBT-Personen einsetzen. Den Haftbefehl begründete das Gericht mit der Position der Verdächtigen innerhalb des Vereins sowie Beiträgen in den sozialen Medien, wie Anka berichtete. Außerdem bestünde Fluchtgefahr und ein Risiko der Beweisvernichtung./shu/DP/men

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