Kursrutsch 16.09.2026 16:42:00

Türkischer Aktienmarkt unter Druck - Fondsbranche kämpft mit Liquiditätsengpässen

Türkischer Aktienmarkt unter Druck - Fondsbranche kämpft mit Liquiditätsengpässen

Der türkische Aktienmarkt hat am Mittwoch unter Problemen bei der Rücknahme von Fondsanteilen gelitten und damit seine jüngsten Verluste deutlich ausgeweitet.

Zwischenzeitlich wurden die Handelsaktivitäten wegen einer automatischen Notfall-Handelsunterbrechung gestoppt, weil die Kurse zu stark geschwankt hatten.

Zuletzt knickte der türkische Leitindex BIST 100 um 7,1 Prozent auf 12.913 Punkte ein. Damit fiel er auf das Niveau von Anfang April zurück.

Auslöser des Kursrutsches war die Nachricht, dass ein Vermögensverwalter keine Rücknahmeanträge mehr erfüllen könnte. Dies schürte Befürchtungen hinsichtlich eines allgemeinen Liquiditätsengpasses in der Investmentfondsbranche des Landes.

Die im Zuge der Turbulenzen auch insgesamt erhöhte Nachfrage nach Fondsentnahmen habe Vermögensverwalter wahrscheinlich dazu veranlasst, zunächst ihre liquideren Positionen - in diesem Fall Aktien aus dem Index - zu verkaufen, um den Anforderungen der Kunden nachzukommen, sagte Alper Akalin, Gründer der Finanzberatungsfirma Akalin Finance.

Die wachsenden Bedenken hinsichtlich der Solidität und Liquidität der Sicherheiten der betroffenen Fonds schienen insofern das Risiko erhöht zu haben, dass auch andere Fonds und Unternehmen in Schwierigkeiten geraten könnten, sagte Wirtschaftswissenschaftlerin Banu Kivci Tokali. Der zunehmende Vertrauensverlust in den Fondssektor habe eine wesentliche Rolle bei der zunehmenden Verkaufswelle an den Märkten gespielt.

Der jüngste Kursrückgang am türkischen Aktienmarkt folgte auf eine monatelange Besorgnis einiger Marktteilnehmer hinsichtlich der Strategien bestimmter Investmentfonds. Besonders im Fokus steht das konzentrierte Engagement in relativ illiquiden Aktien. Hohe Renditen bei einigen dieser Fonds und starke Kursanstiege bei bestimmten Aktien hatten eine Debatte über Bewertungen, Liquidität und Handelsmuster ausgelöst.

/la/nas

ISTANBUL (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

SK hynix-Aktie: Ungewöhnlicher Intel-Deal treibt Kurs an - was in Ohio geplant ist
Rheinmetall-Aktie stabil: Deutschland und USA wollen bei Rüstung enger zusammenarbeiten
Infineon-Aktie im Plus: Konzern gibt Teil des Speicherchip-Geschäfts ab

Bildquelle: Alexander Tihonov / Shutterstock.com,dgcampillo / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 37
12.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.09.26 KW 37: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.09.26 KW 37: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Fed hebt Leitzinsen an: Kein Rückenwind für den ATX -- DAX-Anleger in Kauflaune -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt gibt nach. Der deutsche Aktienmarkt gewinnt daneben Zähler hinzu. In Fernost waren die Börsen uneinheitlich unterwegs.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen