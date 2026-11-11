11.11.2026 10:51:39

Türkischer Bankenaufseher tritt nach Börsenskandal zurück

ANKARA (dpa-AFX) - Im Zuge eines Börsenskandals, der auch das Umfeld des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan beschäftigt, ist der Chef der Bankenaufsichtsbehörde zurückgetreten. Er habe Erdogan um die Erlaubnis gebeten, von seinem Amt befreit zu werden, damit die Behörde keinen weiteren Schaden nehme, teilte Sahap Kavcioglu auf X mit. Er verwies dabei auf jüngste Vorwürfe gegen die Aufsichtsbehörde und sich selbst.

Zuvor hatten lokale Medien unter Berufung auf ein Mitglied von Erdogans Regierungspartei AKP berichtet, dass Kavcioglu, der seit 2023 Chef der Behörde war, in mutmaßliche Kursmanipulationen verwickelt sei.

Die Krise um Investmentfonds beschäftigt die Türkei seit Mitte September. Mutmaßliche Kursmanipulationen hatten die Börse erschüttert, woraufhin die türkische Finanzaufsicht 131 Fonds liquidierte. Rund 455.000 Anleger sollen betroffen sein, darunter viele Kleinanleger. Die türkischen Behörden ermitteln, ob die Fondsbewertungen künstlich aufgebläht wurden und es illegale Absprachen gab.

Erdogan-Vertraute in Haft

In dem Zusammenhang war vergangene Woche die langjährige Vertraute des türkischen Präsidenten und frühere Familienministerin Fatma Betül Sayan Kaya verhaftet worden. Sayan Kaya war nach dem Bekanntwerden des Börsenskandals und Anschuldigungen aus der Opposition als stellvertretende Vorsitzende der Regierungspartei AKP zurückgetreten.

Ihr werden der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu zufolge "Verstoß gegen das Kapitalmarktgesetz" sowie "Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung" vorgeworfen. Präsident Erdogan hatte wiederholt Aufklärung versprochen./jam/DP/mis

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