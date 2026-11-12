Türkisches Gericht ordnet Freilassung von Imamoglus Anwalt an

ISTANBUL (dpa-AFX) - Der Anwalt des inhaftierten ehemaligen Istanbuler Bürgermeisters Ekrem Imamoglu und sieben weitere Angeklagte sollen aus Untersuchungshaft freikommen. Die oppositionsnahe Zeitung "Cumhuriyet" berichtete, dies habe das Gericht in Silivri im Mammutprozess gegen Imamoglu und zahlreiche seiner Mitarbeiter angeordnet. Demnach wurden für den Anwalt Mehmet Pehlivan unter anderem auch für die Direktorin des Kommunikationsunternehmens der Stadtverwaltung Haftentlassung beschlossen.

Das Gericht überprüft regelmäßig, für welche Angeklagten die Untersuchungshaft fortbesteht. Ein Termin für den Abschluss des Verfahrens und die Verkündung eines Urteils steht bislang nicht fest. Imamoglu, der seit März 2025 in Untersuchungshaft sitzt, hatte im Oktober in dem von der Opposition als politisch motiviert kritisierten Hauptprozess ein viertägiges Plädoyer gehalten. Er gilt als aussichtsreicher Gegenkandidat bei der nächsten türkischen Präsidentschaftswahl.

Dem Oppositionspolitiker werden 142 Straftaten vorgeworfen, darunter die Gründung und Leitung einer kriminellen Organisation. Laut Anklageschrift soll er die Stadtverwaltung als Finanzquelle genutzt haben, um die Führung seiner damaligen Partei CHP zu übernehmen und seine Präsidentschaftskandidatur abzusichern. Die Staatsanwaltschaft fordert Medienberichten zufolge insgesamt mehr als 2.000 Jahre Haft. Vor Gericht wies Imamoglu die Vorwürfe zurück.

Imamoglu war 2019 zum Bürgermeister von Istanbul gewählt worden. Im August trat er der Yeni Parti bei, die der abgesetzte frühere CHP-Vorsitzende Özgür Özel gegründet hatte./shu/DP/he