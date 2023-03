Türkisches Parlament stimmt für Finnlands Nato-Beitritt

Ankara (Reuters) - Die Türkei hat als letztes Mitgliedsland dem Nato-Beitritt Finnlands zugestimmt.

Das türkische Parlament ratifizierte das entsprechende Protokoll am Donnerstag. "Vielen Dank an alle Länder für Ihre Unterstützung. Als Verbündete werden wir nun für Sicherheit sorgen und diese auch bekommen. Wir werden uns gegenseitig verteidigen", schrieb die finnische Ministerpräsidentin Sanna Marin kurz nach der Abstimmung in der Türkei auf Twitter. Finnland stehe weiter hinter Schweden und unterstütze den Beitrittsgesuch des Landes nach wie vor, erklärte Marin. Das US-Außenministerium begrüßte bereits die Ratifizierung Finnlands durch die Türkei und ermutige es, auch dem Beitritt Schwedens schnell zuzustimmen. Über das Beitrittsgesuch des finnischen Nachbarn fand bisher allerdings keine Abstimmung statt.

Der türkische Präsident Tayyip Erdogan sagte Anfang März, Finnland habe sich den Segen der Türkei gesichert, nachdem es Rüstungsexporten zugestimmt und konkrete Schritte gegen Gruppen unternommen habe, die von der Regierung in Ankara als Terroristen angesehen werden. Vor drei Tagen hatte auch Ungarn für die Ratifizierung des finnischen Beitrittsprotokolls gestimmt.

Finnland hat gemeinsam mit Schweden als Reaktion auf den russischen Angriff auf die Ukraine den Nato-Beitritt beantragt. Alle Beitritts-Kandidaten sind auf die Zustimmung aller Bündnis-Mitglieder angewiesen. Die Mitgliedschaft Finnlands wäre die erste Erweiterung des Verteidigungsbündnisses seit Nordmazedonien der Nato im Jahr 2020 beigetreten ist.

