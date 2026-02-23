Türkiye Halk Bankasi: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Türkiye Halk Bankasi veröffentlichte am 20.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,96 TRY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,970 TRY je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Türkiye Halk Bankasi in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 29,53 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 279,31 Milliarden TRY im Vergleich zu 215,63 Milliarden TRY im Vorjahresquartal.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 3,78 TRY. Im Vorjahr hatte Türkiye Halk Bankasi 3,07 TRY je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Türkiye Halk Bankasi in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 39,61 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1 020,36 Milliarden TRY im Vergleich zu 730,88 Milliarden TRY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at