Türkiye Sinai Kalkinma Bank hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Türkiye Sinai Kalkinma Bank hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,96 TRY. Im Vorjahresviertel hatte Türkiye Sinai Kalkinma Bank 1,01 TRY je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 21,70 Prozent auf 11,58 Milliarden TRY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,52 Milliarden TRY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at