Türkiye Sinai Kalkinma Bank legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Türkiye Sinai Kalkinma Bank gab am 03.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,72 TRY gegenüber 1,13 TRY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 47,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 12,10 Milliarden TRY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8,22 Milliarden TRY in den Büchern gestanden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 4,04 TRY gegenüber 3,65 TRY je Aktie im Vorjahr.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 31,30 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 40,51 Milliarden TRY umgesetzt, gegenüber 30,85 Milliarden TRY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at