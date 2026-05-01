Türkiye Sinai Kalkinma Bank legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Türkiye Sinai Kalkinma Bank gab am 29.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,02 TRY. Im Vorjahresviertel hatte Türkiye Sinai Kalkinma Bank 1,10 TRY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10,58 Milliarden TRY vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,92 Milliarden TRY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at