Türkiye Sinai Kalkinma Bank veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Türkiye Sinai Kalkinma Bank veröffentlichte am 27.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,01 TRY gegenüber 0,960 TRY im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 9,52 Milliarden TRY gegenüber 8,16 Milliarden TRY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at