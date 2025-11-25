25.11.2025 11:17:39

Tüv und Co.: Hauptuntersuchungsbericht jetzt auch digital

FLENSBURG (dpa-AFX) - Wer sein Auto, Motorrad oder sonstiges Fahrzeug zur regelmäßigen Hauptuntersuchung bringt, bekommt ab sofort auch einen Digitalen Untersuchungsbericht (DUB). Er umfasst die relevanten Inhalte des normalen Untersuchungsberichts, der nach wie vor auf Papier ausgegeben wird, wie das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) mitteilt. Auf dessen Seite kann der DUB für alle Hauptuntersuchungen ab dem 25. November abgerufen werden.

Der Bericht wird automatisch für alle Hauptuntersuchungen erstellt, unabhängig davon, bei welcher Prüforganisation das Fahrzeug begutachtet wurde. Die Fahrzeughalter müssen dafür laut KBA nichts tun und auch nicht zustimmen, da der DUB keine personenbezogenen Daten enthält. Die Informationen, die nötig sind, um ihn abzurufen, finden sich auf dem gedruckten Bericht.

Sinn des DUB ist, dass die Daten auf diese Weise einfach an Dritte weitergegeben werden können - beispielsweise beim Fahrzeugverkauf. Er ist auf Deutsch und teilweise Englisch verfügbar. Der DUB ersetzt den gedruckten Bericht noch nicht, kann laut KBA aber für fast alle Zwecke verwendet werden, für die bisher die Papier-Version notwendig ist./ruc/DP/mis

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

24.11.25 Bridgewaters Depot-Umbau im dritten Quartal: Diese Aktien rückten neben Microsoft, NVIDIA & Co. in den Fokus
23.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 47
23.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 47: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
22.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
22.11.25 KW 47: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX etwas tiefer -- DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen schließen in Grün
Der heimische Aktienmarkt gibt am Dienstag leicht nach. Der deutsche Aktienmarkt tendiert seitwärts. In Fernost waren am Dienstag Gewinne zu erkennen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen