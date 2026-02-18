|
18.02.2026 06:31:28
Tuhama for Financial Investments stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Tuhama for Financial Investments hat am 15.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 JOD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,020 JOD erwirtschaftet worden.
In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,010 JOD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tuhama for Financial Investments -0,020 JOD je Aktie generiert.
