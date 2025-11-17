TuHURA Biosciences gewährte Anlegern Blick in die Bücher

TuHURA Biosciences lud am 14.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

TuHURA Biosciences vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,14 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3,000 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at