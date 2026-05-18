TuHURA Biosciences legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

TuHURA Biosciences stellte am 15.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,13 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,150 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at