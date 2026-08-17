TuHURA Biosciences mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

TuHURA Biosciences präsentierte in der am 14.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

TuHURA Biosciences vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,14 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,210 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at