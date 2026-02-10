TUI Aktie
WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505
10.02.2026 16:07:00
TUI: Hunderte Kapverde-Urlauber klagen gegen Reiseveranstalter wegen Krankeheitsfällen
Unsachgemäß zubereitete Speisen, streunende Hunde und von Kakerlaken befallene Zimmer: Hunderte Briten sollen nach einem Urlaub in einem Hotel auf den Kapverden krank geworden sein. Sie fordern vom Reisekonzern TUI nun Schadenersatz.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Nachrichten zu TUI AG
12.02.26
|Gewinne in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX zum Handelsstart steigen (finanzen.at)
11.02.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX zum Handelsende in der Verlustzone (finanzen.at)
11.02.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX fällt am Nachmittag (finanzen.at)
11.02.26
|ROUNDUP: Erneuter Übernachtungsrekord an deutschen Touristenzielen (dpa-AFX)
11.02.26
|Börse Frankfurt in Rot: So entwickelt sich der MDAX mittags (finanzen.at)
11.02.26
|EQS-PVR: TUI AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
11.02.26
|EQS-PVR: TUI AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
11.02.26
|EQS-PVR: TUI AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
Analysen zu TUI AG
|11.02.26
|TUI Neutral
|UBS AG
|11.02.26
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|10.02.26
|TUI Neutral
|UBS AG
|10.02.26
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|10.02.26
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
