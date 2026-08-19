TUI Aktie
WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505
|'Overweight'
|
19.08.2026 17:16:00
TUI-Aktie: Barclays passt Kursziel nach unten an, Einstufung bleibt gleich
Die britische Investmentbank hat das Kursziel für TUI von 10 auf 9,75 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das dritte Geschäftsquartal sei ziemlich robust gewesen, schrieb Andrew Lobbenberg am Mittwoch in seinem Resümee. Das Geschäft mit Erlebnissen unter Tui Musement sei der "Gewinnanker". Das Segment Markets & Airlines sei derweil recht volatil.
Die TUI-Aktie notiert im XETRA-Handel am Mittwoch zeitweise 0,20 Prozent tiefer bei 7,03 Euro.
/ag/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 11:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2026 / 11:24 / GMT
LONDON (dpa-AFX)
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