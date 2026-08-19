TUI Aktie

TUI für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505

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'Overweight' 19.08.2026 17:16:00

TUI-Aktie: Barclays passt Kursziel nach unten an, Einstufung bleibt gleich

TUI-Aktie: Barclays passt Kursziel nach unten an, Einstufung bleibt gleich

Barclays hat das Kursziel für TUI gesenkt.

Die britische Investmentbank hat das Kursziel für TUI von 10 auf 9,75 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das dritte Geschäftsquartal sei ziemlich robust gewesen, schrieb Andrew Lobbenberg am Mittwoch in seinem Resümee. Das Geschäft mit Erlebnissen unter Tui Musement sei der "Gewinnanker". Das Segment Markets & Airlines sei derweil recht volatil.

Die TUI-Aktie notiert im XETRA-Handel am Mittwoch zeitweise 0,20 Prozent tiefer bei 7,03 Euro.

/ag/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 11:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2026 / 11:24 / GMT

LONDON (dpa-AFX)

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Bildquelle: Dafinchi / Shutterstock.com

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