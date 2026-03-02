TUI Aktie
TUI-Aktie fällt kräftig: Reisen in VAE, Katar und Bahrain vorerst gestrichen
Wie das Unternehmen auf seiner Webseite mitteilte, werden Reisen nach Israel mit Reisebeginn bis einschließlich 8. März aktiv storniert.
Reisen in die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), nach Katar und Bahrain mit Reisebeginn bis einschließlich 2. März werden ebenfalls aktiv storniert. Reisen in die VAE mit Reisebeginn vom 3. bis einschließlich 6. März werden aktiv abgesagt.
Alle Reisen mit Leistungsbeginn bis einschließlich 08. März in die betroffenen Gebiete, die noch nicht durch den Konzern abgesagt wurden, können gebührenfrei umgebucht oder kostenlos storniert werden. Der Konzern erklärte, er beobachte die Lage und Entwicklung im Nahen Osten ständig.
Die TUI-Aktie verliert vorbörslich auf Tradegate fast zehn Prozent.
DOW JONES
