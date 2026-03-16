TUI Aktie
WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505
|Zuversicht präsentiert
|
16.03.2026 13:30:59
TUI-Aktie fester: Management zeigt sich optimistisch
• Deutsche Bank sieht Kursziel von 12 Euro
• Geopolitische Risiken sorgen für Unsicherheit
Mehr als 22 Prozent hat die TUI-Aktie auf Monatssicht an Wert verloren. Die Führungsebene hat auf diese Entwicklung nun reagiert und der Touristikkonzern hat im Rahmen einer Roadshow in Paris ein deutliches Zeichen der Stärke gesetzt. Trotz eines herausfordernden Marktumfelds, das zuletzt durch geopolitische Spannungen am Persischen Golf geprägt war, vermittelte das Management in der französischen Hauptstadt eine betont optimistische Botschaft. Demnach geht das Unternehmen davon aus, dass mögliche kurzfristige Beeinträchtigungen durch regionale Konflikte im zweiten Halbjahr kompensiert werden können. Diese Zuversicht stützt sich vor allem auf die Erwartung, dass die Reiselust der Kunden trotz der aktuellen Unsicherheiten stabil bleibt.
Analysten bestätigen Kaufempfehlung und Kursziel
Bei der Deutschen Bank nimmt man die Beruhigungspillen des TUI-Managements wohlwollend zur Kenntnis. Deutsche Bank Research hat das Kursziel für die Aktie unverändert bei 12 Euro belassen, auch die Kaufempfehlung wurde bestätigt. Dabei verweist Analyst Andre Juillard auf die "recht optimistische Botschaft", die das Management vermittelt habe. Auch wenn sich die Buchungsdynamik verlangsame, bleibe der Ausblick für den Sommer positiv. Mit Blick auf den Iran-Krieg erscheine die Situation aktuell beherrschbar.
Wachstumsziele und Finanzprognosen für 2026
Während der Gespräche in Paris bekräftigte der Finanzvorstand von TUI die bereits im Dezember kommunizierten Jahresprognosen. Gemäß den Informationen von 4investors.de plant TUI für das Jahr 2026 unverändert eine Steigerung des Umsatzes um 2 bis 4 Prozent. Beim operativen Ergebnis (EBIT) wird sogar ein deutlicherer Zuwachs von 7 bis 10 Prozent angestrebt. Zudem stellt das Unternehmen seinen Aktionären eine attraktive Ausschüttungsquote in Aussicht, die zwischen 10 und 20 Prozent liegen soll. Diese festen Zielvorgaben unterstreichen den Willen des Konzerns, seinen Wachstumskurs auch in volatilen Zeiten fortzusetzen.
Anleger offenbar nicht überzeugt
Am Markt kommen die jüngsten Nachrichten aber nicht so positiv an, wie erhofft. Die TUI-Aktie gewann zuletzt im XETRA-Handel 1,00 Prozent auf 6,67 Euro.
Claudia Stephan, Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu TUI AG
|
12:27
|XETRA-Handel: So bewegt sich der MDAX aktuell (finanzen.at)
|
09:29
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX beginnt Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
13.03.26
|EQS-DD: TUI AG: Helmut Reiner Sebastian Ebel, Kauf (EQS Group)
|
13.03.26
|EQS-DD: TUI AG: Helmut Reiner Sebastian Ebel, buy (EQS Group)
|
13.03.26
|TUI-Aktie unter Druck: Konzernchef stellt stabile Preise für kommende Monate in Aussicht (Dow Jones)
|
12.03.26
|TUI-Aktie unter Druck: Nahost-Sorgen und Ölpreis-Schock belasten Kurs (finanzen.at)
|
12.03.26
|XETRA-Handel MDAX notiert letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
12.03.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX zeigt sich nachmittags leichter (finanzen.at)