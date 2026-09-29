TUI Aktie
WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505
|Gewinnprognose gesenkt
|
29.09.2026 14:24:08
TUI-Aktie gefragt: Die Top-Urlaubsziele im Winter
Thailand bei Fernreisen vorne
Bei den Fernreisen liegt Thailand vorn - vor der Dominikanischen Republik, Mexiko und Mauritius. Auch andere asiatische Reiseziele entwickelten sich positiv. "Thailand gehört inzwischen zu unseren beliebtesten Winterzielen überhaupt. Gleichzeitig wächst das Interesse an Ländern wie Vietnam und Japan deutlich", teilte TUI-Produktchef Steffen Boehnke mit. Auch die Karibik und die Kapverden legten zu. Konkretere Buchungszahlen nannte TUI nicht.
Viele Urlauber zieht es im Winter in die Sonne - aber nicht alle. Die Nachfrage nach Wintersportreisen liegt nach Angaben des Unternehmens bereits über dem Vorjahresniveau. Österreich bleibe dabei die Nummer eins, gefolgt von Südtirol. Winterurlaub wird Boehnke zufolge aber vielfältiger. "Neben dem klassischen Skifahren suchen viele Gäste nach besonderen Erlebnissen wie Nordlichtern, Huskysafaris oder Übernachtungen inmitten der lappländischen Natur", teilte er mit. Finnland entwickle sich daher besonders dynamisch.
Gewinnprognose unter Vorjahresniveau
Für den bevorstehenden Winter hatte Europas größter Reisekonzern in der vergangenen Woche niedrigere Zahlen gemeldet: Der gebuchte Pauschalreise-Umsatz lag zuletzt sieben Prozent unter dem Vorjahreswert. Allerdings hatte sich die Buchungsdynamik zuvor verbessert. Als Gründe nannte TUI unter anderem die Folgen des Iran-Kriegs und die Tendenz zu späteren Buchungen.
Auch die Gewinnprognose hatte TUI wegen der Belastungen gesenkt: Für das am Mittwoch ablaufende Geschäftsjahr rechnete Vorstandschef Sebastian Ebel zuletzt mit einem bereinigten operativen Gewinn von 1,2 bis 1,3 Milliarden Euro. 2024/25 waren es gut 1,4 Milliarden Euro. Eine Umsatzprognose legte TUI nicht vor. Die endgültigen Zahlen sollen am 9. Dezember veröffentlicht werden.
Via XETRA klettert die TUI-Aktie zwischenzeitlich um 2,72 Prozent auf 6,80 Euro.
/jwe/DP/jha
HANNOVER/BERLIN (dpa-AFX)
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