TUI-Aktie gibt ab: TUI-Großaktionär Mordaschow verlässt Aufsichtsrat

Das teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. "Ziel der EU-Sanktionen ist, dass Herr Mordaschow nicht mehr über seine Aktien an der TUI AG verfügen kann", hieß es. So solle verhindert werden, dass Mordaschow Erlöse oder Gewinne aus seiner Beteiligung an TUI erzielen kann. "In diesem Zusammenhang scheidet Herr Mordaschow auch mit sofortiger Wirkung aus dem TUI-Aufsichtsrat aus. Er hat die Niederlegung seines Mandates heute formell gegenüber dem Unternehmen erklärt", hieß es weiter.

Auf das Unternehmen selbst hätten die Sanktionen keine Auswirkungen, betonte TUI. "Die EU-Sanktionen betreffen Herrn Mordaschow als Person, nicht die TUI AG, an der er als Aktionär beteiligt ist." Das operative Geschäft werde vom Vorstand geführt. Mordaschow ist seit rund 15 Jahren Anteilseigner der TUI und mit rund einem Drittel der Anteile der größte Einzelaktionär des Touristikriesen.

Die EU hatte am Montag wegen Russlands Angriffs auf die Ukraine Sanktionen gegen russische Geschäftsleute und Oligarchen in Kraft gesetzt. Dazu zählte auch Mordaschow. Die Vermögenswerte der Betroffenen in der EU wurden eingefroren und ihre Reisefreiheit eingeschränkt.

TUI-Aktien verlieren im XETRA-Handel zeitweise 1,44 Prozent auf 2,60 Euro.

