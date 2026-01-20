TUI Aktie
WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505
|Kursziel unverändert
|
20.01.2026 16:32:25
TUI-Aktie gibt nach: Bernstein Research belässt Einstufung unverändert
Das US-Analysehaus hat die Einstufung für TUI angesichts der jüngsten Zoll-Eskalation wegen Grönland auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 7,90 Euro belassen. Die Auswirkungen auf die kurzfristige Gewinnentwicklung von Reise-Unternehmen dürften sich bei Ausbleiben einer weiteren Eskalation in Grenzen halten, zumal es bereits seit April Gegenwind bei Reisen in die USA hebe, schrieb Richard J. Clarke in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Schlagzeilen und die Unsicherheit dürften aber auf dem Sektor lasten.
Die TUI-Aktie notiert am Dienstag im XETRA-Handel zeitweise 1,86 Prozent tiefer bei 8,67 Euro.
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 19:26 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
/ajx/tih
NEW YORK (dpa-AFX Analyser)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: TUI,Dafinchi / Shutterstock.com
Nachrichten zu TUI AG
|
20.01.26
|Börse Frankfurt: MDAX am Nachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
20.01.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX sackt am Dienstagmittag ab (finanzen.at)
|
19.01.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX beginnt Handel mit Verlusten (finanzen.at)
|
17.01.26