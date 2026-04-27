TUI Aktie
WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505
|Analystenstimme
|
27.04.2026 09:30:39
TUI-Aktie höher: Barclays reduziert Kursziel, bestätigt aber "Overweight"-Einstufung
Der Tourismuskonzern habe mit seinen Eckdaten zum zweiten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Andrew Lobbenberg am Sonntag. Allerdings sei der Jahresausblick gesenkt worden in der Annahme, dass der Iran-Konflikt das zweite Halbjahr bremst. Er reduzierte daraufhin seine diesjährige operative Gewinnschätzung (Ebit), die für 2027 und 2028 jedoch fast gleich bleiben.
Die TUI-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,72 Prozent fester bei 6,42 Euro.
/rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2026 / 16:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 03:00 / GMT
LONDON (dpa-AFX Broker)
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