TUI Aktie

TUI für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505

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Analystenstimme 27.04.2026 09:30:39

TUI-Aktie höher: Barclays reduziert Kursziel, bestätigt aber "Overweight"-Einstufung

TUI-Aktie höher: Barclays reduziert Kursziel, bestätigt aber "Overweight"-Einstufung

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für TUI von 10,50 auf 9 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen.

Der Tourismuskonzern habe mit seinen Eckdaten zum zweiten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Andrew Lobbenberg am Sonntag. Allerdings sei der Jahresausblick gesenkt worden in der Annahme, dass der Iran-Konflikt das zweite Halbjahr bremst. Er reduzierte daraufhin seine diesjährige operative Gewinnschätzung (Ebit), die für 2027 und 2028 jedoch fast gleich bleiben.

Die TUI-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,72 Prozent fester bei 6,42 Euro.

/rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2026 / 16:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 03:00 / GMT

LONDON (dpa-AFX Broker)

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