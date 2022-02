TUI-Aktie in Grün: TUI initiiert globalen Hotelfonds

Der Fonds ermöglicht Anlegern die Beteiligung an Ferien-Immobilien mit Marken wie Robinson und TUI Blue und richtet sich vor allem an institutionelle Investoren mit einem langfristigen Anlagehorizont, wie der Konzern mitteilte. TUI -Strategievorstand Peter Krueger hatte den Schritt bereits in mehreren Zeitungsinterviews angekündigt. Der Konzern legt den Fonds in Zusammenarbeit mit der luxemburgischen Einheit von Hansainvest auf.

Eine der größten deutschen Pensionskassen habe bereits eine Kapitalzusage für einen signifikanten Anteil des Eigenkapitalvolumens gegeben, teilte der Touristikkonzern am Dienstag mit. Die TUI selbst werde mit 10 Prozent am Eigenkapital des Fonds beteiligt sein. Der Fokus dieses ersten Fonds liege auf dem Wachstum im Hotelsegment außerhalb von Europa. Perspektivisch könnten weitere Fonds, die auf Investitionen in Europa ausgerichtet sind, folgen.

"Unsere Kernkompetenz ist die Entwicklung und der Betrieb internationaler Hotelmarken und Hotels, nicht unbedingt eine Rendite aus Immobilieninvestitionen. Mit der Auflage des Hotelfonds werden die Immobilieninvestitionen von den Hotelmarken und deren Betrieb getrennt. Dies erlaubt es uns, weniger kapitalintensiv zu wachsen", sagte Strategievorstand Krueger laut der Mittelung." Wir sehen uns als Gestalter und Betreiber von Hotelmarken sowie Entwickler von Urlaubsgebieten. Hier liegt unsere Stärke und Kompetenz, auf die wir uns zukünftig noch stärker konzentrieren werden."

Geplant seien vorwiegend Investitionen in neue Hotelanlagen, die zugekauft oder neu entwickelt werden und die aktuell nicht Teil der TUI Gruppe sind. Darüber hinaus könnten vereinzelt auch Hotelanlagen aus dem aktuellen Bestand des Konzerns für den Fonds erworben werden. Die Rendite wird den Fonds-Investoren zufließen. Die TUI erhält eine laufende Vergütung einerseits für den Betrieb der Hotelanlagen und anderseits für die Investitionsberatung des Fonds.

Die TUI-Aktie notiert am Dienstag auf XETRA zeitweise 2,19 Prozent im Plus bei 3,09 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)