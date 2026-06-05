TUI-Aktie in Rot: Trendwende bei Sommerbuchungen

Der Krieg im Nahen Osten und die Sorge um die Verfügbarkeit von Kerosin haben auch Schatten auf die Sommerbuchungen bei Reisekonzernen geworfen.

Österreichs größter Reiseveranstalter TUI ortet nun eine Trendwende. Die Nachfrage ziehe spürbar an. Gute Angebote verkaufen sich den Angaben zufolge kurzfristig. Zuletzt hatte die TUI für den deutschsprachigen Markt beim Vertrieb der Sommerreisen 2026 einen Rückgang von rund 3 Prozent gegenüber dem Vorjahr verzeichnet.

"Die Sorgen der vergangenen Wochen haben sich als unbegründet erwiesen - weder fehlt es an Flugkapazitäten noch an Kerosin für den Sommerurlaub der Österreicherinnen und Österreicher", sagte TUI-Österreich-Chef Gottfried Math zur APA. Der Reiseveranstalter sehe auch keinen Anlass, an der Durchführung der geplanten Sommerprogramme zu zweifeln. "Die Menschen wollen verreisen - und die Branche wird sie wie gewohnt an ihre Urlaubsziele bringen", versicherte der Geschäftsführer.

Seit kurzem gute Zuwächse

"Wir sehen seit dem vergangenen Wochenende wieder gute Buchungszuwächse für den Sommer 2026", berichtete Math. Besonders Griechenland habe stark zugelegt, aber auch die Türkei und Zypern holten aktuell deutlich auf. Spanien sei bereits gut gebucht. "Die Zeit des Zögerns ist vorbei - jetzt sichern sich viele die aktuell verfügbaren Angebote", so der TUI-Österreich-Chef am Freitag.

Die Fluggesellschaften wüssten spätestens seit der Pandemie, wie wichtig Ferienflüge für ihr Geschäft seien. "Sie zählen zu den ertragsstärksten Verbindungen überhaupt und werden von einer besonders treuen Kundengruppe nachgefragt", erklärte Math.

Rückstand wird zum Teil wieder aufgeholt

Die nun wieder positivere Dynamik stimme den Reisekonzern jedenfalls "zuversichtlich, in den kommenden Wochen einen Teil des Rückstands aufholen zu können", hieß es gegenüber der APA. Viele Reisende buchen nun wieder kurzfristiger. Flexible Angebote sowie eine große Auswahl an Flügen und Hotels unterstützten diese Entwicklung.

Zu den gefragtesten Pauschalreisezielen zählen laut TUI weiterhin Griechenland, die Türkei, Spanien, Italien und Kroatien. Auch Ägypten überzeuge mit einem starken Preis-Leistungs-Verhältnis und einer großen Auswahl an All-inclusive-Angeboten.

Reisebetrieb stabil und planmäßig

"Der Sommerurlaub 2026 ist gesichert - und kann auch bedenkenlos gebucht werden", betont der Reisekonzern. Der Reisebetrieb laufe stabil und planmäßig - alle Gäste könnten abheben. Auch die Versorgung in allen wichtigen Urlaubsdestinationen sei gewährleistet.

"Flüge aus Wien und den Bundesländern finden wie geplant statt, die Hotels sind vorbereitet für einen starken Sommer", hält der Reiseveranstalter fest. Diese positive Einschätzung teilt auch die Luftfahrtbranche: "Unsere Gäste können ihren Sommerurlaub mit gutem Gefühl planen - wir bringen sie sicher und zuverlässig an ihr Urlaubsziel und wieder nach Hause", bekräftigte die Chefin der Austrian Airlines, Annette Mann.

Günstige Konditionen

Die TUI wirbt auch mit Angeboten: In vielen Destinationen seien aktuell noch "Restkontingente zu sehr attraktiven Konditionen" verfügbar, zum Teil noch zu Preisen, die bereits im Jahr 2025 vereinbart worden seien. Mit der steigenden Nachfrage sei jedoch "absehbar, dass in Kürze tagesaktuelle Preise greifen werden, die deutlich höher liegen können".

"Wer jetzt schnell ist, sichert sich noch Plätze zu den letztjährigen Konditionen und vermeidet steigende Preise", rührt Math die Werbetrommel. "Der Sommerpauschalurlaub 2026 ist nicht nur sicher - er ist aktuell noch zu besonders attraktiven Konditionen buchbar."

Im XETRA-Handel notierte die TUI-Aktie letztlich 0,61 Prozent im Minus bei 6,84 Euro.

(Von Birgit Kremser/APA)

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