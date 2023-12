TUI-Aktie klettert: Mallorca-Nachfrage beflügelt TUI-Geschäft für Sommer 2024

Die spanische Balearen-Insel führe die Liste der Lieblingsziele auf der Mittelstrecke an, gefolgt von Antalya in der Türkei, sagte TUI-Deutschlandchef Stefan Baumert am Donnerstag in Berlin. "Mallorca liegt bei den Buchungen aktuell meilenweit vorn, und wir erwarten auch in diesem Sommer eine höhere Nachfrage denn je." Auch die Türkei nehme weiter Fahrt auf. "Hier wollen wir erstmals die Marke von einer Million Gäste aus Deutschland überspringen", kündigte Baumert bei der Vorstellung des Sommerprogramms 2024 an.

Insgesamt steige die Zahl der Frühbucher wieder und liege ein Viertel über dem Vorsommer. Für die laufende Wintersaison gebe es ein zweistelliges Buchungsplus. "Ende Dezember, Anfang Januar erwarten wir nochmals einen deutlichen Anstieg der Buchungen", betonte Baumert. Beliebt bei der Kundschaft sei auch Griechenland und damit in Richtung Rekord unterwegs. Gefragt wie nie liegen demnach vor allem die Inseln Kreta, Rhodos und Kos im Trend und rangierten bei den Urlaubern auf den Rängen 3 bis 5. "Für kommenden Sommer rechnen wir mit einer noch größeren Nachfrage und bauen unser Portfolio weiter aus", sagte Baumert. Bei den beliebtesten Fernzielen blieben die USA stabil an der Spitze - vor den Malediven, Thailand, Kanada und Mauritius.

Im XETRA-Handel steigt die TUI-Aktie zeitweise 3,04 Prozent auf 7,19 Euro.

Berlin (Reuters)