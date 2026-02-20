TUI Aktie

TUI für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505

Bonitätsnote 20.02.2026 18:03:00

TUI-Aktie moderat im Minus: Stabiles "BB"-Rating von Fitch bestätigt

TUI-Aktie moderat im Minus: Stabiles "BB"-Rating von Fitch bestätigt

Fitch Ratings hat die langfristige Bonitätsnote "BB" für den Reisekonzern TUI bestätigt, ebenso den stabilen Ausblick.

Das Rating spiegele die führende Marktposition und starke Markenbekanntheit von TUI in der europäischen Tourismusbranche sowie eine konservative Verschuldung wider, die jedoch durch eine hohe Saisonalität des Geschäfts und die Komplexität der Konzernstruktur ausgeglichen werde. Die Integration in Hotels, Fluggesellschaften und Reiseveranstalter biete Differenzierungs- und Diversifizierungsvorteile, allerdings belaste die Ausweitung von Pauschalreisen mit geringeren Margen die Profitabilität, die unter der der Wettbewerber liege.

Der stabile Ausblick spiegele die Erwartung wider, dass TUI in den nächsten vier Jahren trotz eines erhöhten Investitionsplans, einschließlich Rückkauf und Erneuerung von Flugzeugen sowie der Wiederaufnahme von Dividendenzahlungen, weiterhin das EBITDA steigern und einen soliden freien Cashflow generieren werde.

Die TUI-Aktie notierte im XETRA-Handel letztlich 0,54 Prozent leichter bei 8,13 Euro.

DOW JONES

