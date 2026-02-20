TUI Aktie
TUI-Aktie moderat im Minus: Stabiles "BB"-Rating von Fitch bestätigt
Das Rating spiegele die führende Marktposition und starke Markenbekanntheit von TUI in der europäischen Tourismusbranche sowie eine konservative Verschuldung wider, die jedoch durch eine hohe Saisonalität des Geschäfts und die Komplexität der Konzernstruktur ausgeglichen werde. Die Integration in Hotels, Fluggesellschaften und Reiseveranstalter biete Differenzierungs- und Diversifizierungsvorteile, allerdings belaste die Ausweitung von Pauschalreisen mit geringeren Margen die Profitabilität, die unter der der Wettbewerber liege.
Der stabile Ausblick spiegele die Erwartung wider, dass TUI in den nächsten vier Jahren trotz eines erhöhten Investitionsplans, einschließlich Rückkauf und Erneuerung von Flugzeugen sowie der Wiederaufnahme von Dividendenzahlungen, weiterhin das EBITDA steigern und einen soliden freien Cashflow generieren werde.
Die TUI-Aktie notierte im XETRA-Handel letztlich 0,54 Prozent leichter bei 8,13 Euro.
DOW JONES
