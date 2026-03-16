TUI-Aktie nach Kurseinbruch im Blick: Management zeigt sich optimistisch

• TUI bestätigt Wachstumsprognosen für 2026• Deutsche Bank sieht Kursziel von 12 Euro• Geopolitische Risiken sorgen für Unsicherheit

Mehr als 22 Prozent hat die TUI-Aktie auf Monatssicht an Wert verloren. Die Führungsebene hat auf diese Entwicklung nun reagiert und der Touristikkonzern hat im Rahmen einer Roadshow in Paris ein deutliches Zeichen der Stärke gesetzt. Trotz eines herausfordernden Marktumfelds, das zuletzt durch geopolitische Spannungen am Persischen Golf geprägt war, vermittelte das Management in der französischen Hauptstadt eine betont optimistische Botschaft. Demnach geht das Unternehmen davon aus, dass mögliche kurzfristige Beeinträchtigungen durch regionale Konflikte im zweiten Halbjahr kompensiert werden können. Diese Zuversicht stützt sich vor allem auf die Erwartung, dass die Reiselust der Kunden trotz der aktuellen Unsicherheiten stabil bleibt.

Analysten bestätigen Kaufempfehlung und Kursziel

Bei der Deutschen Bank nimmt man die Beruhigungspillen des TUI-Managements wohlwollend zur Kenntnis. Deutsche Bank Research hat das Kursziel für die Aktie unverändert bei 12 Euro belassen, auch die Kaufempfehlung wurde bestätigt. Dabei verweist Analyst Andre Juillard auf die "recht optimistische Botschaft", die das Management vermittelt habe. Auch wenn sich die Buchungsdynamik verlangsame, bleibe der Ausblick für den Sommer positiv. Mit Blick auf den Iran-Krieg erscheine die Situation aktuell beherrschbar.

Wachstumsziele und Finanzprognosen für 2026

Während der Gespräche in Paris bekräftigte der Finanzvorstand von TUI die bereits im Dezember kommunizierten Jahresprognosen. Gemäß den Informationen von 4investors.de plant TUI für das Jahr 2026 unverändert eine Steigerung des Umsatzes um 2 bis 4 Prozent. Beim operativen Ergebnis (EBIT) wird sogar ein deutlicherer Zuwachs von 7 bis 10 Prozent angestrebt. Zudem stellt das Unternehmen seinen Aktionären eine attraktive Ausschüttungsquote in Aussicht, die zwischen 10 und 20 Prozent liegen soll. Diese festen Zielvorgaben unterstreichen den Willen des Konzerns, seinen Wachstumskurs auch in volatilen Zeiten fortzusetzen.

Anleger offenbar nicht überzeugt

Am Markt kommen die jüngsten Nachrichten aber nicht so positiv an, wie erhofft. Die TUI-Aktie kann ihre zwischenzeitlichen Gewinne nicht dauerhaft verteidigen, zuletzt rutschte der Anteilsschein im XETRA-Handel um 0,33 Prozent auf 6,58 Euro ab.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.at