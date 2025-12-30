TUI-Aktie nach starkem Jahr letztlich im Plus: Neue Marketingkampagne und Dividende im Blick

TUI-Aktionäre erleben zum Jahresende Hochspannung: Nach einem Gewinnsprung und der ersten Dividende seit Jahren verliert die Aktie kurzfristig an Schwung.

• TUI-Aktie mit Rücksetzer nach 52-Wochen-Hoch• Bilanz für 2025 und Dividendenzahlung überzeugen• Neue Kampagne für Cluburlaubskonzept soll mehr Urlauber anlocken

Kursentwicklung: Hochs, Rücksetzer und Volatilität

Die TUI-Aktie begeisterte Anleger im Dezember 2025 mit einem neuem Jahreshoch und einer beeindruckenden Rally - doch zuletzt schlug das Pendel wieder leicht zurück. Am Montag gab das Papier im XETRA-Handel letztlich um 3,84 Prozent auf 8,868 Euro nach, nachdem erst eine Woche zuvor ein 52-Wochen-Hoch bei 9,45 Euro erreicht worden war. Am Dienstag griffen die Anleger zu: Die TUI-Aktie stand letztlich um 1,31 Prozent höher bei 8,98 Euro.

Starkes Jahr 2025: TUI übertrifft Erwartungen

Für das Gesamtjahr 2025 hatte TUI Mitte Dezember Zahlen präsentiert, die viele Experten überraschten. Das bereinigte EBIT stieg auf 1,46 Milliarden Euro, gegenüber 1,29 Milliarden Euro im Vorjahr. Der Umsatz erreichte 24,2 Milliarden Euro. Besonders beeindruckend: 34,7 Millionen Gäste machten 2025 Urlaub mit TUI - ein Zeichen für die starke Erholung der Reisebranche.

Bilanzstärkung gibt Rückenwind für Dividende

Ein weiteres Highlight: Durch die massive Reduktion der Nettoverschuldung 1,6 auf 1,3 Milliarden Euro verbesserte sich auch der Verschuldungsgrad markant auf das 0,6-Fache des operativen Ergebnisses. Dies ermöglichte TUI gleich mehrere Rating-Upgrades und stärkt das Vertrauen der Investoren. Passend dazu will der Reisekonzern erstmals seit Beginn der Corona-Krise wieder eine Dividende zahlen. Diese soll 0,10 Euro pro Aktie betragen und im Februar ausgeschüttet werden.

Neue Kampagne soll auch 2026 mehr Gäste locken

Am 27. Dezember startete TUI zudem laut eigenen Angaben eine neue Marketingkampagne, die gezielt Paare und Familien in den Kernmärkten Deutschland, Österreich und Großbritannien ansprechen soll. Mit der Kampagne "Wie Urlaub, nur geiler" will sich das All-Inclusive-Cluburlaubskonzept von TUI, TUI MAGIC LIFE, klar erlebnisorientiert positionieren. Der international ausgerollte Markenauftritt zielt darauf ab, sich im wettbewerbsintensiven Pauschalreisemarkt stärker zu differenzieren und insbesondere jüngere, erlebnisaffine Familien und Paare anzusprechen. Inhaltlich rückt die Kampagne weniger klassische Reiseparameter als vielmehr Gemeinschaft, Aktivität und außergewöhnliche Urlaubsmomente in den Fokus und setzt damit die seit einigen Jahren verfolgte strategische Neuausrichtung der Marke fort.

Ausblick 2026: Analysten mit gemischten Empfehlungen

Die Perspektiven für das neue Jahr bleiben laut Analysten positiv. Vier Analysten empfehlen aktuell die TUI-Aktie zum Kauf, die Kursziele reichen dabei von 12,00 bis 13,50 Euro - damit sehen Experten noch einiges an Aufwärtspotenzial. Es gibt unter den Analysten allerdings auch kritischere Stimmen, die lediglich eine Halte-Empfehlung für die TUI-Aktie aussprechen und Kursrückgänge bis auf 7,90 Euro erwarten.

Redaktion finanzen.at