TUI-Aktie schließt deutlich leichter: TUI-Aufsichtsratsmitglied Lukin legt Mandat nieder

Vladimir Lukin habe sein Mandat zum 3. März niedergelegt, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Er habe TUI informiert, dass er zuvor seine vertragliche Beziehung mit der Severgroup beendet habe. Die Investmentfirma aus Russland verwaltet Vermögenswerte von Mordaschow, Eigentümer des russischen Stahlkonzerns Severstal. Dieser trat in dieser Woche ebenfalls aus dem TUI-Aufsichtsrat zurück, nachdem er auf die Sanktionsliste der Europäischen Union gegen Russland wegen des Ukraine-Krieges gesetzt worden war. Mordaschow hat damit keinen Zugriff mehr auf seinen 34-prozentigen Anteil an TUI.

TUI-Aufsichtsratschef Dieter Zetsche werde für die beiden ausgeschiedenen Mitglieder Nachfolger suchen, die dann gerichtlich bestellt und auf der nächsten Hauptversammlung regulär gewählt werden könnten, erklärte ein TUI-Sprecher. Der Konzern geht davon aus, dass der Rückzug seines Großaktionärs aus dem Kontrollgremium und das Einfrieren seines Anteils keine wirtschaftlichen Folgen für das Unternehmen hat.

Die TUI-Aktie zeigte sich am Freitag via XETRA zuletzt um 5,39 Prozent tiefer bei 2,37 Euro.

Frankfurt (Reuters)