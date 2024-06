TUI-Aktie: Schnäppchen nach FTI-Pleite erwartet - Mehr Buchungen

Das sagte Stefan Baumert, Chef von TUI -Deutschland, der Düsseldorfer "Rheinischen Post": "Kurzfristig halte ich es für denkbar, dass es wegen der FTI-Insolvenz auch einige Schnäppchen gibt, wenn nicht genutzte Kapazitäten von Hotels oder Airlines in den Markt zurückkommen".

Baumert rechnet damit, dass viele Urlaubsregionen diesen Sommer sehr voll werden: "Mallorca und die Balearen sind sehr begehrt dieses Jahr, ebenso Griechenland und die Türkei. Von FTI könnten in allen diesen Gebieten Kapazitäten frei werden, wobei es aber am meisten in der Türkei und Ägypten sind. Insgesamt erwarten wir als TUI einen guten Sommer mit deutlich anziehenden Fernreisen. Schon Mitte Mai lagen die Buchungszahlen insgesamt rund 5 Prozent höher als vor einem Jahr.?"

