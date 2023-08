TUI-Aktie schwächer: TUI weitet Hotel-Portfolio aus

Auf der zum ostafrikanischen Tansania gehörenden Insel Sansibar wurde jetzt eine neu eröffnete 5-Sterne-Anlage erworben, das Emerald Zanzibar Resort and Spa, wie der Tourismuskonzern in Hannover mitteilte. Angaben zum Kaufpreis wurden nicht gemacht. TUI wolle die Dynamik in seinem Geschäftsbereich Hotels & Resorts nutzen und das Portfolio mit Zukäufen ausweiten, heißt es in der Mitteilung weiter.

Der Hotelfonds war 2022 zusammen mit Hansainvest aufgelegt worden, um Hotelzukäufe kapitalschonend umsetzen zu können. Der Fonds wolle über ein Hotel aus dem TUI-Portfolio erwerben, geprüft würden darüber hinaus weitere Hotelprojekte. "Die nächsten konkreten Investitionsopportunitäten werden bereits verfolgt", erklärte TUI.

Die TUI-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise 2,39 Prozent auf 6,70 Euro.

LONDON (Dow Jones)