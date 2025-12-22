TUI Aktie
WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505
|Tourismus-Riese
|
22.12.2025 10:37:00
TUI-Aktie startet durch: Starke Dezember-Rally rückt das Jahreshoch ins Visier
• Papier am Montag knapp unter Rekord
• Analysten bewerten den Titel positiv
Operatives Comeback und Schuldenabbau
Hinter der jüngsten Kursstärke stehen handfeste fundamentale Verbesserungen. Für das Geschäftsjahr 2025 meldete TUI ein Rekordergebnis mit einem bereinigten EBIT von rund 1,4 Milliarden Euro bei einem Umsatz von über 24 Milliarden Euro. Besonders beeindruckend ist die Entwicklung der Bilanz: Die Nettoverschuldung wurde im Jahresvergleich um 57 Prozent auf 1,3 Milliarden Euro gesenkt. Diese finanzielle Stabilisierung ermöglicht es dem Konzern, erstmals seit Beginn der Corona-Krise wieder eine Dividende (geplant sind 0,10 Euro je Aktie) an die Anteilseigner auszuschütten.
Ausblick 2026: Kapazitäten werden ausgebaut
Die Buchungslage für den laufenden Winter sowie der Ausblick auf den Sommer 2026 stimmen das Management optimistisch. TUI reagiert auf die hohe Nachfrage bereits mit einer Ausweitung des Angebots, etwa durch zusätzliche Flugzeugkapazitäten an wichtigen Standorten wie Hannover. Das Unternehmen profitiert dabei von einem Trend zu früheren Buchungen und einer starken Performance in den margenstarken Bereichen Kreuzfahrten und Hotels. Laut CEO Sebastian Ebel ist der Konzern nun in der Phase der "Normalisierung" angekommen.
Analysten-Check: Kaufempfehlungen überwiegen
Das Stimmungsbild unter den Experten hat sich im Dezember weiter aufgehellt. Laut aktuellen TipRanks-Daten wird die Aktie von acht Analysten beobachtet, von denen fünf eine Kaufempfehlung ("Buy") aussprechen. Drei Experten raten zum Halten ("Hold"), während derzeit keine Verkaufsempfehlungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel von 10,39 Euro impliziert noch deutliches Aufwärtspotenzial.
Marktdaten zur TUI-Aktie
Im heutigen XETRA-Handel zeigt sich die Aktie stabil. Sie gewinnt zeitweise 0,02 Prozent auf 9,20 Euro. Mit dem Erreichen der Marke von 9,29 Euro im Tagesverlauf fehlte lediglich ein Cent, um das bisherige Jahreshoch zu egalisieren. Marktbeobachter werten die aktuelle Konsolidierung auf hohem Niveau als Vorbote für einen möglichen Ausbruch über die 10-Euro-Marke im neuen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu TUI AG
