Tui bietet 4,4 bis 5 Prozent für bis zu 400 Mio Euro frisches Geld

FRANKFURT (Dow Jones)--Zur Verbesserung der eigenen Liquidität will der von der Corona-Pandemie gebeutelte Reiseanbieter Tui rund 350 und bis zu 400 Millionen Euro frisches Geld am Anleihemarkt aufnehmen. Angeboten werden dazu auf sieben Jahre angelegte Wandelschuldverschreibungen mit einem Kupon von 4,5 bis 5 Prozent, wie das Unternehmen in Hannover mitteilte.

Die unbesicherten Wandelanleihen können von den Inhabern in Tui-Namensaktien gewandelt werden. Der anfängliche Wandlungspreis wird mit einer Prämie von 25 bis 30 Prozent auf einen Referenzkurs festgelegt. Tui selbst kann die Anleihen unter bestimmten Umständen schon ab dem 7. Mai 2026 zurückzahlen.

Die genauen Konditionen sollen im Tagesverlauf festgelegt werden. Tui will den Erlös gegebenenfalls für die Rückzahlung existierender Finanzierungsinstrumente verwenden.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/rio/jhe

(END) Dow Jones Newswires

April 09, 2021 02:33 ET (06:33 GMT)