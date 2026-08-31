TUI Aktie
WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505
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31.08.2026 17:00:00
TUI-Chef Ebel: "Urlaub darf nicht bestimmten Schichten vorbehalten sein"
Geopolitik, Klimawandel und KI verändern die Reisebranche. Sebastian Ebel erklärt, warum er sich um Reisebüros keine Sorgen macht und warum Tourismus ein "scheues Reh" istWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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