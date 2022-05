TUI erwartet nach starkem Ostergeschäft mehr Buchungen

Der positive Trend verstetige sich, schrieb Konzernchef Fritz Joussen in einem Brief an die Mitarbeiter, der Dow Jones Newswires am Sonntag vorlag. Allein in den vergangenen vier Wochen seien weitere 1,3 Millionen Kunden hinzugekommen, so dass TUI für die gesamte Saison Winter 21/22 und Sommer 2022 deutlich über den Ende März kommunizierten 8,9 Millionen Gästen liege.

Das starke Ostergeschäft habe gezeigt, dass die Nachfrage nach Reisen ungebrochen hoch sei. Ende März hatte TUI bereits mitgeteilte, dass der Buchungsbestand für den Sommer bei 80 Prozent des Vor-Krisenniveaus liegt.

Zudem geben die Kunden weiterhin mehr Geld für den Urlaub aus. Im Wintergeschäft seien die Durchschnittspreise um 14 Prozent gestiegen, für den Sommer 2022 seien sie um ganze 20 Prozent höher. "Zwei Trends verstetigen sich: es wird deutlich kurzfristiger und hochwertiger gebucht. Das ist gut für den Umsatz, die Margen und die Profitabilität - gerade mit Blick auf den Sommer und die Ferienmonate", so Joussen und bekräftigte das Ziel, im Sommer 2022 über alle Märkte nahezu an das normalisierte Buchungsniveau des Sommers 2019 heranzukommen, dem Jahr vor Beginn der Corona-Krise.

