TUI erwartet 'perfektes' Mallorca-Geschäft - Aktie fällt Richtung Allzeittief

Obwohl die Preise für den Urlaub in Europa kräftig anziehen, rechnet der Reiseanbieter TUI mit einer "perfekten" Urlaubssaison - zumindest auf Mallorca. Die beliebte Urlaubsinsel steht vor einem Sommer ohne Corona-Auflagen. An der Börse taucht die TUI-Aktie in schwachem Umfeld jedoch ab und erreicht das tiefste Niveau seit November 2020.