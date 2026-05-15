TUI hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

TUI lud am 13.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,56 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,600 EUR je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,10 Prozent auf 3,70 Milliarden EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,70 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Verlust von 0,548 EUR je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 3,72 Milliarden EUR für das Quartal in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at