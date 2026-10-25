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WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505

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25.10.2026 20:12:38

TUI-Kreuzfahrtschiff stößt mit Containerschiff zusammen

BREMERHAVEN (dpa-AFX) - In Bremerhaven ist ein Kreuzfahrtschiff mit einem Containerschiff zusammengestoßen. Das teilte die Polizei in Bremen auf Anfrage mit. Es sei nicht bekannt, dass es Verletzte gebe. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.

Tui (TUI) Cruises bestätigte auf Anfrage, dass es beim Auslaufen der "Mein Schiff 3" in Bremerhaven zu der Kollision kam. Die "Mein Schiff 3" befinde sich wieder am Pier, wo der entstandene Schaden begutachtet werden solle. "Nach aktuellem Kenntnisstand gibt es keine Personenschäden. Weitere Informationen werden wir bereitstellen, sobald gesicherte Erkenntnisse vorliegen", hieß es./mjm/DP/he

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