TUI Aktie
WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505
|Ausblick
|
22.09.2026 08:04:45
TUI passt Gewinnerwartung an: Spätbucher-Trend belastet weiter - Aktie im Blick
Für das Geschäftsjahr per Ende September erwartet der Konzern nun ein bereinigtes EBIT zu konstanten Wechselkursen von 1,2 bis 1,3 Milliarden Euro. Bislang hatte die Spanne auf 1,1 bis 1,4 Milliarden Euro gelautet nach einem Vorjahresergebnis von 1,41 Milliarden. Die Umsatzprognose bleibt weiterhin ausgesetzt. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 24,2 Milliarden Euro gelegen.
Die Tui Group veröffentlicht ihre Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2025/26 am 9. Dezember.
Zum Ende der Sommersaison 2026 spricht der MDAX-Konzern von einer "ermutigenden Buchungsdynamik". Der insgesamt gebuchte Umsatz für den Sommer liege zwar 5 Prozent unter Vorjahr, in den vergangenen vier Wochen allerdings 2 Prozent darüber. Das Unternehmen hat die Kapazität an das Marktumfeld angepasst.
In der frühen Phase der Wintersaison 2026/27 liegt der gebuchte Umsatz derzeit 7 Prozent unter Vorjahr. Auch hier habe sich die Buchungsdynamik in den vergangenen vier Wochen verbessert; in dem Zeitraum liegen die Buchungen nur 1 Prozent unter Vorjahr.
Die Durchschnittspreise entwickelten sich in beiden Saisons weiterhin gut.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/mgo/brb
(END) Dow Jones Newswires
September 22, 2026 02:01 ET (06:01 GMT)
DOW JONES
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu TUI AG
|
08:16
|ROUNDUP: Iran-Krieg und Last-Minute-Trend zehren an Tui-Gewinn (dpa-AFX)
|
08:04
|Iran-Krieg und Last-Minute-Trend zehren an Tui-Gewinn (dpa-AFX)
|
08:00
|EQS-News: TUI Group: Buchungsupdate (EQS Group)
|
08:00
|EQS-News: TUI Group: Pre-Close Trading Update (EQS Group)
|
21.09.26
|XETRA-Handel: MDAX legt zu (finanzen.at)
|
18.09.26
|TUI-Aktie nach Führungswechsel im Aufsichtsrat tiefer (dpa-AFX)
|
18.09.26
|Ex-Easyjet-CEO soll Nachfolger von Zetsche als TUI-Aufsichtsratschef werden (Dow Jones)
|
16.09.26
|MDAX-Papier TUI-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in TUI von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu TUI AG
|21.09.26
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|21.09.26
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|13.08.26
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|21.09.26
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|21.09.26
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|13.08.26
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|21.09.26
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|13.08.26
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|11.02.25
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|21.09.26
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.26
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|12.08.26
|TUI Neutral
|UBS AG
|12.08.26
|TUI Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.26
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|TUI AG
|6,50
|-1,09%