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13.08.2026 06:31:29
TUI präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
TUI hat am 12.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,16 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte TUI ein EPS von 0,360 EUR je Aktie vermeldet.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6,20 Milliarden EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 5,82 Milliarden EUR.
Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,179 EUR geschätzt. Der Umsatz war auf 5,82 Milliarden EUR geschätzt worden.
Redaktion finanzen.at
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