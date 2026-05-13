TUI Aktie
WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505
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13.05.2026 12:41:25
Tui sees summer sales fall 10% due to cautious UK customers
The travel operator says customers are showing increased caution as a result of the Iran war.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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