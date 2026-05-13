TUI Aktie

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WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505

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13.05.2026 13:28:03

Tui sees summer sales fall 10% due to cautious UK customers

The travel operator says customers are delaying booking holidays over Iran war concerns.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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14.05.26 TUI Buy Deutsche Bank AG
14.05.26 TUI Market-Perform Bernstein Research
13.05.26 TUI Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.05.26 TUI Overweight Barclays Capital
13.05.26 TUI Hold Jefferies & Company Inc.
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