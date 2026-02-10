TUI Aktie

10.02.2026 07:08:38

Tui steigert operativen Gewinn zum Winterstart

HANNOVER (dpa-AFX) - Der Reisekonzern TUI ist dank guter Geschäfte mit Hotels und Kreuzfahrten so gut ins Winterhalbjahr gestartet wie nie zuvor. Im reiseschwachen und früher meist defizitären ersten Geschäftsquartal bis Ende Dezember stieg der bereinigte operative Gewinn (bereinigtes Ebit) um gut die Hälfte auf gut 77 Millionen Euro, wie das im MDAX gelistete Unternehmen am Dienstag vor seiner Hauptversammlung in Hannover mitteilte. Auf die Aktionäre entfiel unter dem Strich ein Verlust von knapp 44 Millionen Euro. Ein Jahr zuvor hatte dieser aber noch rund doppelt so hoch gelegen.

Allerdings konnte Tui trotz einer gestiegenen Urlauberzahl den Umsatz nicht steigern: Der Erlös stagnierte bei knapp 4,9 Milliarden Euro. Für das laufende Geschäftsjahr bis Ende September erwartet Tui-Chef Sebastian Ebel allerdings weiter einen währungsbereinigten Umsatzanstieg um zwei bis vier Prozent. Der bereinigte operative Gewinn soll im Vergleich zum Vorjahr um sieben bis zehn Prozent wachsen./stw/mis

