TUI stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

TUI ließ sich am 10.12.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat TUI die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,66 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,72 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 9,43 Milliarden EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 9,40 Milliarden EUR.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 1,69 EUR je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 9,43 Milliarden EUR gerechnet.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 1,25 EUR. Im letzten Jahr hatte TUI einen Gewinn von 1,00 EUR je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 24,18 Milliarden EUR gegenüber 23,17 Milliarden EUR im Vorjahr ausgewiesen.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 1,27 EUR und einen Umsatz von 24,21 Milliarden EUR beziffert.

